Filmekimi 13 Ekim'de başlıyor

İstanbul’da 13-22 Ekim tarihlerinde, İzmir’de ise 20-22 Ekim tarihlerinde Paribu sponsorluğunda gerçekleşecek Filmekimi’ne sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da saygın festivallerde gösterilmiş ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımlar, sinema izleyicileriyle Filmekimi’nde buluşacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek.

Açılış filmi Sofia Coppola’dan Priscilla!

Marie Antoinette’te masalsı dünyalarda geçen karakter merkezli gerçek hayat hikâyelerini başarıyla sinemaya aktardığını gösteren Sofia Coppola yine gözler önünde olan ikonik bir karakteri ele alıyor. Başrollerini Cailee Spaeny ile Jacob Elordi’nin paylaştığı Priscilla, Priscilla Beaulieu ile Elvis Presley’nin fırtınalı birlikteliklerini mercek altına alıyor.

'Priscilla'

Eylülde Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ve Cailee Spaeny’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren Priscilla, Priscilla Presley’nin 1985 tarihli Elvis ve Ben adlı anı kitabından esinleniyor.

Kapanış filmi 80. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan Poor Things

Altın Aslan'ı kazanan Yorgos Lanthimos The Favourite / Sarayın Gözdesi'nden beş yıl sonra yine bir dönem filmiyle yeniden Filmekimi'nde. Emma Stone bu kez Victoria döneminde, ölüyken diriltilen Bella Baxter rolünü üstleniyor. Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Margaret Qualley gibi yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla da öne çıkan Poor Things, Sarayın Gözdesi ve Cruella'nın da senaryolarını yazan Tony McNamara tarafından Alasdair Gray'in 1992 tarihli romanından sinemaya uyarlandı.

76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Anatomy of a Fall Filmekimi’nde!

Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye'nin sahibi olan bu "Hitchcockvari mahkeme filmi" bir çiftin beraberliğini de mercek altına yatıran bir cinayet-mahkeme gerilimi. Filmin senaryosu, daha önce Victoria ve Sibyl'de de işbirliği yapan yönetmen Justine Triet ile eşi Arthur Harari tarafından birlikte yazıldı.

The Boy and The Heron - Hayao Miyazaki

Filmekimi biletleri 7 Ekim’de satışa çıkıyor

Filmekimi biletleri, İstanbul ve İzmir için 4 Ekim Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo perakende noktalarından satın alınabilir.

All of Us Strangers - Andrew Haigh