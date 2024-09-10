Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'nden SHOW TV'ye 3 ödül

FİLMSAN SİNEMA ÖDÜLLERİ

En iyi Film: Kuru Otlar Üstüne

En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne / Nuri Bilge Ceylan

En İyi Görüntü Yönetmeni: Son Akşam Yemeği / Veli Kuzlu

En İyi Senarist: Atatürk 1-2 / Necati Şahin

En İyi Müzik: Atatürk 1-2 / Batu Şener

En İyi Kurgu: Son Akşam Yemeği/Lewq

En İyi Erkek Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Onur Tuna & Atatürk 1-2 /Aras Bulut İynemli

En İyi Kadın Oyuncu: Lohusa / Gupse Özay

En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Cadı / Cengiz Orhonlu

En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Son Akşam Yemeği / Yasemin Baştan