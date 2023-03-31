Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma yaşandı! - Güncel haberler

Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı çatışma!

Kocaeli Gebze’de Y.E. adlı iş insanı, park halindeki aracının içinde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Y.E., kendisine yardıma gelen bir arkadaşının sayesinde, iki kişiyi silahla etkisiz hale getirip yaraladı. İki tarafın husumetli olduğu belirlenen o saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de aksiyon filmlerini aratmayan çatışma sahneleri yer aldı

Giriş: 31.03.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma yaşandı! - Güncel haberler
Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı çatışma!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Kocaeli Gebze’de, 2017’de gerçekleşen silahlı bir saldırının görüntüleri yılar sonra ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay mayıs ayında gerçekleşti.

İKİ KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Galeri işi yapan Y.E., park ettiği lüks aracının içindeyken, A.C. ve T.C. adlı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kendisine yardıma gelen bir arkadaşının yardımı ile yara almadan kurtulan Y.E., karşı hamle yaparak iki saldırganı yaraladı.

MAHKEMELERİ DEVAM ETTİ

Olayın ardından yapılan soruşturmada, Y.E. ile kendisine saldıran kişiler arasında husumet olduğu ortaya çıktı. İki grup arasında yaşanan bu olay davalık oldu ve mahkemeleri devam etti.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNELER

Yıllar sonra bu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler aksiyon film sahnelerini aratmadı. Görüntülerde, Y.E., bir otoparkta lüks aracının içinde görülüyor.

DEFALARCA TETİĞE BASTILAR

İki şüpheli başka bir lüks araçla otoparka gelerek iniyor. Silahlı bir şekilde Y.E.’nin bulunduğu araca yönelen şüpheliler, sürücü kısmında oturan Y.E’ye ateş ediyorlar.

YARDIMA ARKADAŞI GELİYOR

Y.E., kendisine sıkılan kurşunlardan kurtulmak için hamle yaparken, bu sırada olay yerine yaklaşan bir araçtan inen kişi saldırganlara doğru yürüyor.

YUMRUK ATIP DÜŞÜRÜYOR

Y.E.’nin arkadaşı olan kişi, saldırganlardan birini arkadan yumruk vurarak yere düşürüyor. Y.E. tarafından vurulan diğer kişi de kaçmaya çalışırken, kameranın açısından kayboluyor.

ATEŞE DEVAM EDİYOR

Y.E., daha sonra araçtan çıkarak, kameranın görmediği kişilere ateş ederken görülüyor. Y.E. ile arkadaşı olayın ardından hızla ayrılıyor. Olayda yaralanan iki yaralı daha sonra hastaneye kaldırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.