Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Filizlenmiş patates yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Filizlenmiş patates yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan patates, uzun süre beklemesi halinde filizlenebiliyor. Filizlenmeye başlayan patatesin içinde solanin adlı toksik bir madde birikmeye başlayabilir. Bu madde yüksek miktarda alındığında ise sinir sistemi rahatsızlıklarından mide bulantısına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Ama her filizlenmiş patatesi zararlı mı ve tüketmeden önce nelere dikkat edilmeli. İşte uzmanların filizlenmiş patates tüketimine ilişkin açıklamaları ve uyarıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filizlenmiş patates yenir mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk mutfağında sıklıkla kullanılan patates, zamanla filizlenebilir. Evde saklanan patateslerin filizlenmesi sık karşılaşılan bir durum olsa da pek çok kişinin kafasında soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki, Filizlenmiş patates yenir mi, filizlenmiş patates yemek zararlı mı? Uzmanlar, filizlenen patateslerde birikmeye başlayan toksin maddelerin sağlık açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Fakat filizlenen patates bazı durumlarda, doğru şekilde ayıklanarak tüketilebilir. İşte filizlenen patatesin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve uzman görüşleri…

        PATATES NEDEN FİLİZLENİR?

        Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan patates, uygun şartlarda saklansa bile zamanla filizlenebilir. Bu durumun başlıca sebebi, patatesin içindeki nişastanın zamanla şekere dönüşmesidir. Şekere dönüşen bu nişasta ise, bitkinin büyümesini tetikler. Patates, özellikle nemli ve sıcak ortamlarda daha hızlı filizlenir. Öte yandan, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılan patateslerde filizlenme eğilimindedir. Patatesin doğal yaşlanma sürecinin bir parçası olan filizlenme ile birlikte ortaya çıkan solanin adlı toksik bileşik artar.

        FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

        Filizlenen patatesin yenilip yenilemeyeceği, patatesin durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Eğer patatesin filizlenen kısımları 1-2 santimetreden daha kısaysa ve patates hala sert yapıdaysa, filizlerini temizleyerek tüketmek genellikle güvenlidir. Fakat, patatesin kabuğunda yeşillenme varsa, patates yumuşamışsa ve çürük kokusu geliyorsa, içerisindeki solanin maddesi artmış olabilir. Bu sebepten dolayı yeşillenmiş, yumuşamış ve kötü kokan patateslerin tüketiminden uzak durulmalıdır.

        SOLANİN NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

        Patatesin doğal olarak ürettiği bir alkaloit olan olanın, özellikle yeşillenmiş ve filizlenmiş patateslerde daha yüksek seviyede bulunur. Bitkiyi böceklerden ve zararlardan korumak için üretilen bu madde, doğal bir savunma mekanizmasıdır. Fakat, insanların fazla miktarda olanın tüketmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Fazla yenmesi halinde sobanın zehirlenmesinin belirtileri şu şekildedir:

        • Mide bulantısı
        • Kusma
        • Karın ağrısı
        • İshal
        • Baş dönmesi
        • Halsizlik
        • Nadiren sinir sistemi bozuklukları

        Yüksek miktarda solanin tüketimi sağlık sorunlarına yol açabileceği için, filizlenen patatesi tüketmeden önce dikkatli olunması gerekir.

        FİLİZLENMİŞ PATATES YEMEK ZARARLI MI?

        Filizlenen patatesi yemek, içerisinde meydana çıkan solanin adı verilen toksik madde nedeniyle zararlı olabilir. Sinir sistemini etkileyen solanin, bir alkaloittir ve bu maddenin fazla miktarda yenmesi durumunda kusma, ishal ve baş dönmesi gibi problemlere yol açabilir.

        Fakat, patates taze görünüyorsa ve sert yapıda ise, meydana gelen küçük filizler kesilerek yenilebilir. Yumuşayan, yeşillenen ve çürük kokan patateslerin tüketiminden ise kesinlikle uzak durulmalıdır. Fazla miktarda solanin tüketilmesi halinde aşağıdaki sağlık problemleri ortaya çıkabilir:

        • Bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi problemlerine yol açabilir.
        • Baş ağrısı, baş dönmesi ve sinir sisteminde olumsuz etkilere neden olabilir.
        • Yüksek miktarda solaninin vücuda alınmasıyla birlikte böbrek ve karaciğer gibi organlarda hasarlar görülebilir.
        • Sürekli olarak olanın içerikli besinler tüketilirse bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olabilir.

        FİLİZLENMİŞ PATATESİN GÜVENLİ TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

        • Filizleri Kesin: Yeşillenen ve filizlenen kısımları keserek patatesi tüketebilirsiniz.
        • İyi Pişirin: Yüksek sıcaklıkta pişen patatesteki solanin miktarında azalma gözlemlenebilir fakat tamamen yok olmaz. Fırınlama ya da haşlama gibi pişirme yöntemleri kullanılabilir.
        • Patatesleri Doğru Saklayın: Karanlık, kuru ve serin ortamda saklanan patateslerin filizlenme sürecinde yavaşlama gözlemlenebilir.
        • Uzun Süre Bekletmeyin: Patatesleri çok uzun süre saklamayın ve taze tüketmeye önem gösterin.
        • Gözle Kontrol Edin: Yemeden önce patatesin yüzeyini kontrol edin ve çürümüş, yeşillenmiş kısımların olup olmadığını kontrol edin.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa