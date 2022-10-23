Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda yeni başkan Filiz Saraç oldu. Saraç, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı. İşte Filiz Saraç hayatı hakkında merak edilenler...

AVUKAT FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

İstanbul Barosu'nun yeni ve Baro tarihinin ilk kadın başkanı Avukat Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu hukuku dalında yüksek lisans yapan Saraç, “Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri” üzerine tez çalışması yaptı.

İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı. 1996 yılında İstanbul Barosu'nun yönetim kuruluna seçildi. Daha sonra Av. Kani Ekşioğlu, Av. Burcin Aybay, Av. Nuran Atahan’la birlikte yönetim kurulundan istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun kuruluşunda görev aldı.

2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde “Avukatlık Hukuku Ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk, Kurgusal Dava, Hukuk Kliniği” dersleri verdi.

2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

TBB yönetim kurulu üyesi olarak “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” ortak projesine katıldı, türkiye Kadın Hukuk Komisyonu Koordinatörlüğü ve Türkiye Barolar Birliği CMK komisyon başkanlığı yaptı.

“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), “Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları kaleme aldı.