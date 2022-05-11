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'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, vefatının 5. yılında unutulmadı. Usta sanatçı, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.

"NURLARDA UYU SEVGİLİM"

İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, eşinin vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ KAYBETTİĞİMDE 14 YILLIK EVLİYDİK"

Üç çocuk annesi Filiz Erkal, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda eşinin vefat ettiği o günü şu sözlerle anlatmıştı:

21 yaşında evlendim ben. Eşimi kaybettiğimde de 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. Ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. 3 evladım var. Onlar için dik durmam gerek. Eğer kendimi salarsam eşimin bana kızacağını düşünüyorum.

Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü.

"O GECE 'GİTME!' DEDİM"

O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta 'Gitme, arkadaşlar gelecek' demezdim ama nedense o gün 'Gitme!' dedim, 'Yok' dedi. Zaten 00.00'da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30'da geldi. O da komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim.

"ERZURUMLULAR HER ŞEYİMİZLE İLGİLENİYOR"

Eşim 2–3 ay önce 'Ölürsem beni buraya gömün. Benim çoluk çocuğum burada…' demişti. Karacaahmet Mezarlığı’nı çok seviyordu. Bir yıl önce gezmiştik mezarlığı… İnsanlar 'Niye Erzurum yerine burası?' diyor ama onun vasiyeti böyleydi.

İbrahim çok malı mülkü olan bir adam değildi. İnsan biriktirdi. Evlerimiz var ama ben kirada oturuyorum. Dostlarımızın çok büyük desteği oluyor. Çocuklarımın okuluna hiç ödeme yapmıyorum. Çok şükür ihtiyacım yok ama eş dost bize çok sahip çıkıyor. Erzurumlular özellikle bizim her şeyimizle ilgileniyor.

"EŞİM HALKIN SANATÇISIYDI"

Sanat dünyasından çok arayan soran olmadı. İlk sene anma programı hazırladık. Davet ettiğim halde kimse gelmedi. İbrahim’in de çok sevdiği dostlarını aradım. Gelmediler. İkinci yıl da ben kimseyi çağırmadım. Çağırsam da gelmiyorlar çünkü… İşleri olup da gelmeyen olabilir ama birebir telefon açtığımda 'Geleceğim' deyip gelmemeleri garip... Ama önemsedim mi, hayır. Çünkü onu seven bir halk var. Eşim halkın sanatçısıydı ve halk onu çok seviyor. Bu çok daha önemli.

İBRAHİM ERKAL HAKKINDA

10 Ekim 1966 tarihinde Erzurum, Narman'da dünyaya gelmiştir. Altı kardeşin en büyüğüdür. İlkokul ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü ilçede tamamlamıştır. Müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstrümanları çalarak başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu. 1987 yılında askere gitti ve 1988 yılında askerliğini İstanbul Kalender Ordu Evinde solist olarak bitirdi.

Askerliğini bitirdikten sonra Erzurum'a döndü. 1989 yılında tekrar İstanbul'a dönmeye karar verdi ve gittiğinde ilk olarak garsonluk yapmaya başladı. Çalışırken bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezinde eğitimine devam etti. 1991 yılında piyanist ve udi olarak sahneye çıkmaya başladı. Bir süre bu şekilde sahne almaya devam etti. 1992 yılında ise Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde aynı şekilde bir yıl çalıştı. 1984 yılında, İbrahim Güzelses adıyla 'Sarhoş Baki' (Erzurum Türküleri) adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat albümle sesini duyuramadı. Aynı yıl kendi adıyla çıkarmaya karar verdiği albümünün parçalarını yazmaya başladı. 1992 yılının sonunda albümün şarkılarını tamamladı ve İstanbul'a dönüp Telden Dile Müzik Merkezinde öğretmen arkadaşları ile birlikte ilk albümünü yaptı. Elindeki hazır albümü ile birlikte plakçılar çarşısına gitti. 1993 yılında eserlerini birçok plakçıya dinletmesine rağmen hiçbir olumlu sonuç alamadı. Uğraşları sonucunda kimseden ses çıkmayınca vazgeçip, Erzurum'a dönme kararı aldı.

Erzurum'a dönmek üzereyken rastlantı sonucu İskender Ulus'la tanıştı. Bu tanışmanın ardından Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı Tutku (1994) albümünü çıkardı. Aynı yıl Galatasaray için 'Ölümüne Cim Bom' adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yaptı. İbrahim Erkal adıyla çıkardığı ilk albümünden sonra solist olarak çalıştığı restorandaki işini bırakıp, yeni albüm ve yeni bestelerine konsantre olmak üzere kolları sıvadı. 8 Mart 1995 tarihinde 'Sıra Bende/Aklımdasın' adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümdeki hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettirdi. 8 Temmuz 1996 tarihinde üçüncü ve en iyi albümü olarak kabul edilen 'Gönlünüze Talibim' piyasaya çıktı. Albümdeki şarkıların hepsi hit oldu. Yayınlanan ilk şakı 'Unutmayacağım' herkes tarafından çok beğenildi. Ardından, 'Canısı' adlı parça yayınlandı ve şarkı tüm ülkede bir anda dilden dile dolanır oldu. Albümden son olarak 'Erzurum'a Gel' adlı parça yayınlandı. Albüm 1996 yılının en iyi albümlerinden birisi oldu ve 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda ödüle aday oldu. Gece de iki ödül birden alarak törene damgasını vuran isimlerden oldu. 1996 yılında 'Canısı' adlı bir TV filminde başrol oynadı. Ardından film çok reyting alınca dizi olma kararı alındı. 1997 yılında dizi olarak ekranlarda yer aldı. 'Film' gibi dizisi de reyting rekorları kırdı. Dizi 26. bölümde ekranlara veda etti.

1998 yılında dördüncü albümü 'Sırılsıklam'ı piyasaya sundu. Albümden, 'Güllere Küstüm', 'Gavurun Kızı', ve 'Sen Aldırma' gibi hit şarkılar yayınlandı ve döneme damgasını vurdu. Ardından, 'Sırılsıklam' adlı TV dizisinin başrolünde oynadı. 2000 yılının ilk haftası 'De Get Yalan Dünya/Nasıl Sevmiştim' adlı beşinci albümünü yayınladı. 'De Get Yalan Dünya' adlı şarkı dönemin en çok dinlenen şarkılarından birisi olmuştu. Albüm iyi bir satış grafiği çizerken, albümden iki şarkı daha yayınlandı. 2001 yılında, 'Su Gibi' adlı altıncı albümünü yayınladı. Albümden yayınlanan 'Aşkından Yanayım Mı (Gönül)' adlı parça döneme damgasını vurdu. Radyolarda en çok istek alan parçalardan birisi oldu ve albümdeki en etkili şarkılardan birisi olmayı başardı.

Daha sonra 'Güzelleşelim' adlı ikinci parçasını yayınladı. 2002 yılında, 'Aşkname' albümünü yayınladı. Albümden üç hit şarkı yayınlandı. 2004 yılında Gönül Limanı albümünü yayınladı. Albümden üç hit şarkı yayınlandı ve bunlardan birisi Zara ile düet yaptığı 'Yandım' parçasıdır. 2006 yılında sekizinci albümü yayınlandı. Albümdeki birçok şarkı dinleyiciler tarafından beğenildi. İbrahim Erkal, ayrıca dönemin izlenme rekorları kıran dizisi Cennet Mahallesi'ne de konuk oldu. 2008 yılında, Ulus Müzik'ten ilk kez ayrı çıkardığı 'Aranağme' albümünü yayınladı. Albümdeki 'Sen Bana Lazımsın' adlı parça o dönem çok beğenildi. 2011 yılında 'Burnumda Tütüyorsun' albümünü çıkardı. 2015 yılında, üç yıl aradan sonra 'Nefes 1' adındaki on ikinci albümünü piyasaya sundu. Zara, İzzet Yıldızhan, Vahdet Vural, Zeynep, Murat Yıldız, Kader, Hülya Avşar, Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses, Ayhan Aşan, Yudum, Ümit Yılmaz, Burhan Çaçan, Gökhan Özen, Alişan, Ceylan, Erdinç Şahin, Ferman Toprak, Mine Koşan ve Soner Arıca gibi pek çok sanatçı eserlerini yorumlamıştır, anonim olanlar hariç seslendirdiği tüm eserlerin söz ve müziği kendisine aittir.

İBRAHİM ERKAL VEFATI

Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayatî fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.