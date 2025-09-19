Müziğinde kimlik, aşk ve direniş temalarını harmanlayarak hem sanatsal hem politik bir ses olarak öne çıkan Filistinli rapçi Saint Levant, 12 Aralık’ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Montrö Caz Festivali, Coachella gibi festivallerde yer alan Saint Levant; üretiminde kimliğini ve aktivizmini başarıyla harmanlıyor.

Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla müzikle dolu bir gün vadeden +1 Sunar: Pozitif Vibrations serisinin Volkswagen Arena'da gerçekleşecek edisyonunun biletleri BUGECE, Biletix, Passo ve Biletinial'da satışa çıktı.

Saint Levant Hakkında:

Marwan Abdelhamid, namıdiğer Saint Levant, Kudüs’te, Cezayir asıllı Fransız bir anne ve Sırp-Filistinli bir babadan, İkinci İntifada sırasında dünyaya geldi. Hayatının 7 yılını Gazze’de geçirdi ve bu dönemi, ilk EP’si olan "From Gaza with Love" (Gazze'den Sevgiyle) adlı albümüne adadı.

Kökenlerinden ilham alan sanatçı, geleneksel Arap müziğini R&B ve hip-hop ile harmanlayarak kendi kültürel mirasının çok yönlülüğünü, dünya çapındaki Arap topluluğunu ve Filistin mücadelesini üretimiyle kapsar. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazdığı şarkılar, uluslararası bir dinleyici kitlesini etkisi altına aldı.

Son projesi olan "Love Letters" ve "Love Letters Deluxe", Saint Levant’ın yeni müziklerinden oluşan bir derleme. Bu şarkıların her biri, sanatçının dünyasının farklı yönlerine – zafer, içsel düşünce, umut ve içtenlik – yazılmış birer aşk mektubu niteliğinde.