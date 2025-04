Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassona, hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında, ailesinden 10 kişiyle birlikte yaşamını yitirdi. Hassona'nın ölümü, uluslararası kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Zira ölümünden sadece bir gün önce, başrolünde yer aldığı 'Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü' adlı belgeselin Cannes Film Festivali'ne seçildiği duyurulmuştu.

Gazze'deki University College of Applied Sciences mezunu olan Fatima Hassona, savaşın gölgesinde bir gazeteci olarak çalışıyor; bölgedeki gelişmeleri görüntüleyerek uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği yapıyordu. Yaşamını yitirmeden sadece saatler önce, sosyal medya hesabından balkonundan çektiği hüzünlü bir gün batımı fotoğrafını "Uzun zamandır ilk gün batımı bu" notuyla paylaşmıştı.

"SESLİ BİR ÖLÜM İSTERİM"

Fatima Hassona'nın daha önce yaptığı bir paylaşım ise adeta vasiyet niteliğindeydi:

"Kaçınılmaz ölüme gelince… Eğer ölürsem, sesli bir ölüm isterim. Ne son dakika haberinde bir satırda, ne de bir grup sayının içinde yer almak isterim. Dünya tarafından duyulan bir ölüm; sonsuza kadar iz bırakan ve hiçbir zaman ya da mekânın gömemeyeceği ölümsüz görüntüler isterim"

"BELGESELİYLE DÜNYAYA SESLENECEKTİ"

Hassona'nın dokunaklı hikâyesi, sürgündeki İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin imzasını taşıyan 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' (Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü) adlı belgeselle dünya sahnesine taşınacaktı. Belgeselin, gelecek ay düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

REKLAM

"HER SABAH UYANIP HÂLÂ HAYATTA MI DİYE MERAK EDİYORDUM"

Fransız Le Monde gazetesine konuşan yönetmen Sepideh Farsi, Fatima’yı şu sözlerle andı; "O bir güneşti... Gazze’deki savaşı takip ediyor, bana her gün fotoğraflar, yazılar ve ses kayıtları gönderiyordu. Her sabah uyanıp hâlâ hayatta mı diye merak ediyordum"

GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Fatima Hassona’nın acı kaybının ardından derin üzüntüsünü dile getirdi. Gazetecilere yönelik devam eden saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayan IFJ, olayla ilgili acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.