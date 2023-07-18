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        Filenin Sultanları’na, Türk Hava Yolları’ndan özel anons

        FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan ve tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı için Türk Hava Yolları özel anons yaptı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:08
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        Sultanlara özel anons!
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        FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarih yazıp şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza, Türk Hava Yolları'ndan da sürpriz geldi.

        ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaşan Sultanlar, karşılaşmanın ardından ABD'nin Dallas şehrinden TK 192 seferi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

        Yolculuk öncesinde pasta kesimi yapılırken pasta kesiminin ardından taşıyıcı havayolu kaptan pilotlarından Murat Tekgül, "Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol kat ettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadele ile hepimizin gönlünde taht kurdular. Ve bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanları’nı canı gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle" anonsunu yaptı.

        47 GÜNDE 24 BİN KİLOMETRE YOL

        Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler ligi turnuvasında 47 günde Türk Hava Yolları uçaklarıyla tam 24 bin km yol kat etti. Antalya’da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD’de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını iki defa turlamış oldu.

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