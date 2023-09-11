Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Elemeleri maç programı!
Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, Paris 2024 bileti almak için Japonya'da mücadele edecek. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri maç programı...
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek. Milliler, karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.
B Grubu'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, Paris 2024 biletini alacak.
B Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;
PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko / TRT SPOR
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan / TRT SPOR
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru / TRT SPOR
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin / TRT SPOR
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya / TRT SPOR
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya / TRT SPOR
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika / TRT SPOR