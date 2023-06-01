Filenin Sultanları'ndan ikide iki!

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan "Filenin Sultanları", ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.

Organizasyona, yarın saat 14.00'te Tayland-Polonya, 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçlarıyla devam edilecek.