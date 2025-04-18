Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları maç takvimi 2025 | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?

        Filenin Sultanları sahalara geri dönüyor! Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4 Haziran'da başlayacak olan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yeniden zafer arayacak. Üç hafta boyunca her biri dört maçtan oluşacak karşılaşmalarla sahne alacak olan Milliler, finallere kalabilmek için zorlu bir maratona çıkıyor. İşte merakla beklenen maç takvimi ve heyecan dolu karşılaşmaların detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 23:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos’ta başlayacak olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, turnuvada güçlü rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaşmayı hedefliyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU

          A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

          2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

          Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

          3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

          Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

        • 3

          TAKVİM BELİRLENDİ

          Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;

          İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,

          İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,

          Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          4 Haziran

          07.30 Fransa-Türkiye

          6 Haziran

          14.30 Türkiye-Tayland

          7 Haziran

          11.00 Türkiye-Polonya

          8 Haziran

          14.30 Çin-Türkiye

        • 5

          2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

          18 Haziran

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          19 Haziran

          19.30 Kanada-Türkiye

          21 Haziran

          19.30 Güney Kore-Türkiye

          22 Haziran

          19.30 Türkiye-Brezilya

          3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa