Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs'i 4-0 yendi
2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor.
Filenin Sultanları, hazırlıklar kapsamında bugün oynadığı dostluk maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) mağlup etti.
Elemelerde B Grubu’nda yer alan Milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.
Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika