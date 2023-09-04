A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi bir gün yaşadı. Millilerimiz 3. kez Avrupa Şampiyonluğu adına final maçına çıktı ve Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımımızın başarısındaki büyük pay sahiplerinden biri olan İtalyan teknik adam Daniele Santarelli'nin hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik....