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Oyuncu Fikret Kuşkan, Agah karakterine hayat verdiği Zalim İstanbul dizisinden tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ayrıldı.

Kronik hastalıkları sebebiyle risk grubunda olduğunu açıklayan Kuşkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiğim ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim 'Zalim İstanbul' projesine maalesef devam edemeyeceğim.

Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir.