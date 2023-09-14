FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 12 kişilik listede Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yılın futbolcusu adayları belli oldu.
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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e indirilecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.
Yılın en iyi futbolcusu adayları şu şekilde:
- 3
Julian Alvarez (Manchester City)
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- 4
Marcelo Brozovic (Al Nassr)
- 5
Kevin De Bruyne (Manchester City)
- 6
İlkay Gündoğan (Barcelona)
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- 7
Erling Haaland (Manchester City)
- 8
Rodri (Manchester City)
- 9
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
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- 10
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
- 11
Lionel Messi (Inter Miami)
- 12
Victor Osimhen (Napoli)
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- 13
Declan Rice (Arsenal)
- 14
Bernardo Silva (Manchester City)