Dünyaca ünlü konsol oyunu FIFA'nın 2020 sürümü kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak. Süper Lig'in de yer aldığı oyunda ligimizin en yüksek puanlı oyuncuları da ortaya çıktı. İşte puanı 75'ten fazla olan oyuncular ve zirvedeki isim:

(Oyun resmen piyasaya çıktığında rakamlarda bazı değişiklikler gerçekleşebilir)