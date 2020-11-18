Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırdığı, hakaret ettiği ve bir polisin telefonunu elinden alarak yere atıp, kırdığı iddia edilen Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.