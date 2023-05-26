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Feyenoord, Arne Slot ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı

Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Başarılı çalıştırıcı Tottenham'dan teklif almış ancak dün reddetmişti

Giriş: 26.05.2023 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Feyenoord, Arne Slot ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı
AA

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı.

Feyenoord Kulübü, 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Slot yönetiminde bu sezon Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.

Slot'un teknik direktörlüğünde geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan Feyenoord, Roma'ya 1-0 kaybetmişti.

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