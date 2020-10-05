FETÖ şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı

İHA

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede sınır birlikleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi.

İHA'da yer alan habere göre, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen H.K. ve eşi N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve N.K.’nın evli oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.