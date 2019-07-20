Yer, İzmir...

20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzun yıllar avukat yanında yardımcı eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özel Dikici, Bornova'da babasından kalan arazinin üzerine yapılan iki villanın da sahibi oldu. Hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Dikici, villalardan birinde oturdu, diğerini kiraya verdi. Burada yaşamını sürdüren kadının hayatı, geçen mayıs ayında, dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtıp aramasıyla kabusa döndü.
DHA'nın haberine göre, dolandırıcılar cep telefonundan ulaştıkları Özel Dikici'den ilk olarak, evinde 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altını olduğunu öğrendi. Bu altın ve paraların FETÖPDY üyelerine ait olduğunu öğrendikleri yalanıyla Dikici'yi korkutan dolandırıcılar, bunların üzerinde parmak izi araştırması yapacaklarını söyleyip yanlarına getirmesini istedi.
PARALARI POŞET İÇİNDE TESLİM ETTİ
Dikici, evindeki altın ve paraları, poşet içerisinde Bornova Ankara Caddesi üzerinde kendisine söylenen yerde şebeke üyelerine teslim etti. Aradan iki gün geçtikten sonra aynı kişiler, yine Özel Dikici'yi arayıp Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini deşifre edebilmek için hayali olarak evini satmış gibi yapıp yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkuttu. Karşısındakinin konuşmalarından, telefonda arkadan gelen telsiz seslerinden, arayan kişilerin polis olduklarına inanan kadın, plan doğrultusunda 5 milyon TL piyasa değeri bulunan tripleks villasını satmayı kabul etti. Hiçbir şeyden şüphelenmeden gittiği Tapu Müdürlüğü'nde 5 milyon TL değerindeki evini 1 milyon 600 bin TL'ye sattı. Paranın 600 bin TL'sini elden aldı, 1 milyon TL ise banka hesabına yatırıldı. Dolandırıcılık oyunları bitmeyen şebeke üyeleri, bu paralarla da önce dolar aldırıp ardından bunları birkaç gün arayla 40 bin dolar, 30 bin dolar ve 70 bin dolarlık bölümler halinde, farklı zamanlarda, aynı buluşma noktasında Özel Dikici'den teslim aldı.
İKİNCİ VİLLASINI DA SATIŞA ÇIKARMIŞLAR
Tüm paranın elinden alınmasından iki gün sonra şebeke üyelerinin kendisini bu kez gizli numaradan araması üzerine dolandırıldığından şüphelenen Dikici, avukatı aracılığıyla polise gidip şikayetçi oldu, yaşadıklarını anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, dolandırıcıların Özel Dikici'ye ait aynı sitedeki ikinci tripleks villayı da satmak için ilan verdikleri, müşteri bulmaları halinde onun parasını da aynı yöntemle almayı planladıkları saptandı. Bu evin satış ilanını kaldırtan polis, şebeke üyelerini bulmak için araştırma başlattı. Yakın akrabaları olmadığı için villalarını öldükten sonra Mehmetçik Vakfı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamayı planladığını söyleyen Özel Dikici, dolandırıcıların bulunmasını isteyip, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Vatandaşlara da böyle yalanlara inanmamaları uyarısında bulundu.
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