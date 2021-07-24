Fethiye'de eğlence merkezinde kavga: 7 yaralı

İlçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Olayda yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.