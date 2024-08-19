Bu yılki festivalde geçmiş yıllara ek olarak En İyi Tavas Kavunu Yarışması da düzenlendi. Tavas'ta yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla ünlenen Tavas Kavunu, özellikle Ebecik, Sofular, Altınova ve Çalıköy mahallelerinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretiliyor. Kırkağaç 637 çeşidi olarak bilinen bu kavun, susuz olarak tohumdan üretilmekte ve bölgenin özgün toprak yapısı sayesinde diğer kavunlardan ayrılıyor.

2024 Tavas Kavunu Yarışması'nda birinci Havane Tiğre olurken, Abdullah Şulakcı ikinci, Osman Kuray üçüncü, Yakup Aybek dördüncü ve İhsan Tunçkın beşinci oldu. Yarışmada birinciye 45 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 30 bin TL, dördüncüye 20 bin TL, beşinciye ise 15 bin TL değerinde gübre, damlama borusu, hümik asit ve azot gibi tarımsal ürünler hediye edildi.