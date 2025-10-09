Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ferzan Özpetek’in uzun süredir beklenen yeni filmi 'Elmaslar' (Diamanti), İstanbul’da düzenlenen gala gecesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sinemaseverlerin ilgi gösterdiği gala, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Film ekibinin yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından birçok tanınmış isim gecede bir araya geldi.

Gala davetine katılanlar arasında Burcu Kıratlı, Sümeyye Aydoğan, Birand Tunca, Özge Ulusoy, Mert Demirci, Tolga Mendi ve Özge Özacar gibi ünlü isimler yer aldı.

Ferzan Özpetek, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada; “Bu film benim için çok özel bir proje, Türkiye’de izleyicilerle buluştuğu için heyecanlıyım” dedi.