Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bu nimet için şükürler olsun. Gülümsediğini görmek ne güzel. Seni seviyorum bebeğim. Yanaklarındaki çukurlar beni delirtiyor.

Callero'nun oğlu ile yaptığı paylaşımlar kısa sürede 34 binden fazla beğeni aldı.