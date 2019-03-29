29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Feridun Düzağaç, dört yıllık aranın ardından yeni albümü "10'a Özel"le müzikseverlerin karşısına çıktı.
10 şarkının yer aldığı albümün adının, 24 yıla yayılmış toplamda 10. stüdyo albümü olması ama daha çok albümü gerçekten özel kılan ve çok kıymet verdiği grupların ve müzisyenlerin varlığından geldiğini belirten Düzağaç, dört yıllık aranın nedenini ise şöyle açıklıyor:
"4 yıl bekleme sebebi bütünüyle değişen müzik dinleyici profili, paylaşım tüketim alışkanlıkları ve yöntemleri, değişen tercihler, sosyal medyanın çılgın ve boğucu hızı ve tüm bu gerçeklikler karşısında günün sonunda hep naif ve kırgın hikayelerini yazagelmiş bir şarkı yazarının zamanın ruhundan duyduğu tedirginlikti."
HT Stüdyo için müzisyen arkadaşlarıyla yeni stüdyolarında bir araya gelen ve ‘Dinle’ şarkısını canlı seslendiren usta sanatçı, Peyk, Pinhani, Yaya gibi sevilen gruplar, Ata Akdağ, Cihan Güçlü, Bedük, Sertaç Özgümüş gibi usta müzisyenlerin de katkı verdiği albümün gerçek bir dayanışma albümü olduğunu söyledi: "Yakın takipçilerim ve artık yol arkadaşım olmuş dinleyicilerimin çok kolay anlayabildiği sebeplerle yaşadığım küskünlüğü ve kimseyle paylaşmadığım bırakmışlık duygumu müzisyen dostlarımın telkinleri ve şahane armağanlarıyla aştım. Öyle güzel şarkılar sundular ki bu dört yıl boyunca biriken demolarımdan sadece üç besteme yer bulabildim. İyi ki de öyle oldu.”
Albümün çıkış parçası olarak “Sanatoryum “ seçtiklerini söyleyen Feridun Düzağaç, "Tüm kırgınlıklara ve inziva iştahına inat yeniden inanma ve paylaşma fikrini ateşleyen 'Sanatoryum' şiirini dostum Mehmet Esen Cihangir’de bir akşamüstü eline tutuşturdu. Borçlu hissettim o an’a ve o şiire. Hrant Dink'i anmış olmayı da çok istedik. Ve albümün en az benim kadar sahibi olan grup arkadaşlarım Can Arıkan Volkan ve Uğur, hepimiz bu şarkıyla yeniden merhaba demek istedik" diyor.
Mart nisan ve mayıs aylarında albüm hatırına mümkün olduğunca çok şehirde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Düzağaç, dijital ya da CD fark etmeden albümüne sahip çıkıp edinen dinleyicilerine konserlerinde ‘pozitif ayrımcılık’ yapacağını söylüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!