Zeynep Çamcı'nın 'Feride' adlı filmi için bir basın toplantısı düzenlendi. Çamcı, filmi için "Büyük - küçük herkesin gelebileceği bir iş oldu. 6 yaş alt sınırı aldık, bu beni çok mutlu etti. Ortak yönetmenimiz Ali Yorgancıoğlu, oyuncu arkadaşlarım ve tüm ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. 'Feride'; çalışkan, inatçı, sevgiden beslenen güçlü bir kadın. Ben bu kadının dünyasını kurmak için çok uğraştım. İzleyen herkesin aklında kalacak ve kendinden bir şeyler bulacağı bir hikâye olduğuna eminim. Filmde öz ağabeyim de 'Şukufe' rolüyle oynayarak beni yalnız bırakmadı. Ağabeyim dışında Eda Ece, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Beyti Engin, Uraz Kaygılaroğlu, Alper Saldıran, Yusuf Akgün, Yiğit Kirazcı ve Seda Güven de konuk oyuncu olarak filmde rol aldı. Şahan Gökbakar ve Gupse Özay gibi birçok isimden fikir aldım. Herkes sağ olsun çok destek oldu. Böyle iyi isimlerden olumlu dönüşler almak beni çok mutlu ve motive etti" dedi.

Kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan 'Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan 'Feride', izleyiciyle 24 Ocak'ta buluşacak.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği 'Feride'yi Zeynep Çamcı ile birlikte Ali Yorgancıoğlu birlikte yönetti. Çamcı'ya başrollerde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur ve Fırat Sobutay eşlik etti.