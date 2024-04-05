Feride Hilal Akın, Avrupa'ya açılıyor
Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Feride Hilal Akın, müzikal çalışmalarından bahsetti
Giriş: 05.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:08
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Müzikal çalışmalarından bahseden şarkıcı; "Global isimlerle yeni projeler yapıyorum. Hem İngilizce hem Türkçe şarkılar olacak. Belki başka dillerde şarkılar da söyleyeceğim. Avrupa'ya açılma ve daha nicelerine diyebiliriz" dedi. Akın, tarzıyla da dikkat çekti.
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