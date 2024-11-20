Feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan da saat 07.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

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