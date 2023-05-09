Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Ferhat Göçer: Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim - Magazin haberleri

Ferhat Göçer: Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim

Ferhat Göçer, ‘Alpay’a Saygı 2’ albümünde, 87 yaşındaki usta sanatçının ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Alpay'ı gençlik yıllarından beri çok severek dinlediğini belirten Ferhat Göçer, Alpay ile ilgili bir anısını da anlattı

Giriş: 09.05.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ferhat Göçer: Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Alpay, müzik kariyerini ‘Alpay’a Saygı 1’ albümüyle taçlandırmıştı. Alpay, saygı albümlerinin ikincisini sevenlerinin beğenisine sundu. Şarkıcı Ferhat Göçer de albümde ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Klibin yönetmenliğini Deniz Karaca üstlenirken, klip Anadolu Feneri’nde çekildi.

"ALBÜM ÇIKARMASI İÇİN ÖN AYAK OLDUM"

Alpay, Ferhat Göçer’le tanışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek, "Ferhat çok sevdiğim bir insan. Sanat camiasına girmesinde benim büyük payım var. Benim şarkı söylediğim bir lokalde sahne alıyordu. Albüm çıkarması için ben ön ayak oldum. 'Gözlerin' adlı şarkımı da çok güzel okudu" dedi.

"HATIRALARIMI YENİDEN CANLANDIRDI"

Alpay'ı gençlik yıllarından beri çok severek dinlediğini söyleyen Ferhat Göçer, sanatçıyla olan bir anısını da anlattı:

Alpay’ın en sevdiğim şarkılarından biri olan 'Gözlerin' isimli şarkısını seslendirdim… Duruşu kalitesi karakteri ile örnek aldığım idollerdendir Alpay… Öğrencilik zamanlarımda Bodrum’da yazın mekana paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay’ı… Yıllar sonra aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladık… Ona anlattım bu hikayeyi, bana, "Kerata, söyleseydin bana 'konservatuar öğrencisiyim param yok' diye… alırdım sizi içeri" dedi. Yaklaşık 25 yıl sonra onun bu projesinde bir şarkısını okumak tüm hatıralarımı yeniden canlandırdı ve beni çok mutlu etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Siyasi partilere çağrı
Siyasi partilere çağrı
MESAM ve MSG'den ortak federasyon
MESAM ve MSG'den ortak federasyon
"Evde ikinci sınıf varlığım!"
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.