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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'in Kuzey Amerika turnesi başlıyor; "Bir taşla üç kuş"

        Ferhat Göçer'in Kuzey Amerika turnesi başlıyor; "Bir taşla üç kuş"

        Ferhat Göçer, Kuzey Amerika Turnesi kapsamında gittiği Kanada'da, besteci ve prodüktör Alvand Jalali'nin yapacağı yeni bir şarkı için stüdyoya girecek ve bu şarkıyla müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy için adaylığa başvurulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:12
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        "Bir taşla üç kuş"
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        Kanada'da yaşayan besteci - prodüktör Alvand Jalali, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile 3 şarkı için anlaşan Ferhat Göçer, Alvand Jalali'nin yapacağı yeni bir şarkı ile Kuzey Amerika Turnesi kapsamında gittiği Kanada'da stüdyoya girecek ve bu şarkıyla Grammy için adaylığa başvurulacak.

        Daha önce de Grammy adaylıkları olan besteci-prodüktör Alvand Jalali bu sefer şansını Ferhat Göçer ile kullanacak.

        29 Mart'ta Dallas'da başlayacak olan turne; 30 Mart New York, 31 Mart Toronto, 1 Nisan Boston ve 6 Nisan Toronto konseri ile son bulacak. Turne kapsamında gittiği son durak Toronto'da Grammy adayı olacak şarkının kaydı için Ferhat Göçer stüdyoya girecek ve hemen arkasından orada bir video klip çekilecek.

        Ferhat Göçer, Kuzey Amerika turnesi öncesinde Azerbaycan'ın genç popüler sanatçısı, aynı zamanda kendisi gibi doktor olan Elnar Xelilov ile 'Minnettarım' adlı şarkıda düet yaptı. Şarkının söz ve müziği Elnar Xelilov'a ait. Klip yönetmeni ise Bakhtiyar Alakbarov oldu ve klip için Bakü’de bir hastane kapatıldı. Sanatçılar klipte iki cerrahı canlandırdılar. Şarkı ve klip 29 Mart Cuma itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini alacak.

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        #ferhat göçer

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