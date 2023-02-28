Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Ferhat Göçer'den yeni tekli - Magazin haberleri

Ferhat Göçer'den yeni tekli

Ferhat Göçer’in yeni teklisi 'Bu Kafayla', tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluştu. Göçer, yeni projesiyle ilgili, "Tam da 'Bu Kafayla' dinlenecek bir şarkı..." dedi

Giriş: 28.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ferhat Göçer'den yeni tekli - Magazin haberleri
Ferhat Göçer'den yeni tekli
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ferhat Göçer’in müziğine imza attığı yeni teklisi 'Bu Kafayla'nın sözleri Zeynep Talu, parçanın düzenlemesi de Sonay Yağız tarafından yapıldı. Klip çekimleri İsviçre’nin Zürih kentinde tamamlanan şarkının klip yönetmenliğini ise İsviçre’de yaşayan yönetmen Emrah Otman üstlendi.

'Bu Kafayla', aynı hataları tekrar tekrar yapan ve yanlış tercihlerinden yorularak pişman olan birinin kendine olan kızgınlığını anlattı. Göçer, yeni teklisi için, "Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı..." yorumunu yaptı.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebiyle tekrar başsağlığı dileyen Ferhat Göçer, “Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından şarkımızın çıkışını da erteledik. Hepimiz derinden yaralıyız. Sanatın, müziğin iyileştirici gücüne hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Müzik de duygularımızı dile getirmenin en güzel araçlarından biri, dinlemek kadar üretmek de ruhumuzun gıdası. Yaralı ruhlarımıza biraz da olsa dokunabilmek dileğiyle…" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Duyduğumda nefesim kesildi"
"Ah'lar ile vah'lar ile yetinemeyiz"
Yardım fonu oluşturacaklar
Yardım fonu oluşturacaklar
"Böylesini görmedim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.