Ferhat Göçer'den yeni tekli

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Ferhat Göçer’in müziğine imza attığı yeni teklisi 'Bu Kafayla'nın sözleri Zeynep Talu, parçanın düzenlemesi de Sonay Yağız tarafından yapıldı. Klip çekimleri İsviçre’nin Zürih kentinde tamamlanan şarkının klip yönetmenliğini ise İsviçre’de yaşayan yönetmen Emrah Otman üstlendi. 'Bu Kafayla', aynı hataları tekrar tekrar yapan ve yanlış tercihlerinden yorularak pişman olan birinin kendine olan kızgınlığını anlattı. Göçer, yeni teklisi için, "Tam da ‘Bu Kafayla’ dinlenecek bir şarkı..." yorumunu yaptı.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ" Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebiyle tekrar başsağlığı dileyen Ferhat Göçer, “Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından şarkımızın çıkışını da erteledik. Hepimiz derinden yaralıyız. Sanatın, müziğin iyileştirici gücüne hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Müzik de duygularımızı dile getirmenin en güzel araçlarından biri, dinlemek kadar üretmek de ruhumuzun gıdası. Yaralı ruhlarımıza biraz da olsa dokunabilmek dileğiyle…" şeklinde konuştu. FERHAT GÖÇER'DEN 'ANADOLU ARYALARI VOL.2' Ferhat Göçer, 'Anadolu Aryaları ...

YENİ BAŞKAN FERHAT GÖÇER Ferhat Göçer, olağanüstü genel k...

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