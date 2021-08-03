Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.
FERHAT ARICAN KİMDİR?
1993 yılında İzmir'de doğan Ferhat Arıcan, 10 yaşında cimnastik sporuna başlamıştır. Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştur.
Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir. Dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermiştir.
2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında yer hareketleri, kulplu beygir, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde ederek 11. sırada yer alan Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele eden ikinci erkek jimnastikçi oldu. Ferhat Arıcan, diğer yandan olimpiyat dışındaki tüm büyük organizasyonlarda final serisine kalan ilk cimnastikçi olma özelliğini de taşıyor.
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