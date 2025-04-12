Ferdi Tayfur Anısına 'Hatıran Yeter' AKM'de

AMADEUS

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’in eşsiz hikayesi “Amadeus” AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye taşınıyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden “Amadeus”un başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.Amadeus; 14 Nisan 2025 saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM advertisement1

TROYA

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Troya gösterisi ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.Troya; 15 Nisan 2025 saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM DİLLERDEN GÖNÜLLERE ŞARKILAR TÜRKÜLER 15 Nisan’da AKM’de dinleyicilerle buluşacak olan İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu’nun “Dillerden Gönüllere Şarkılar Türküler” konseri iki bölümden oluşuyor. Konserin ilk bölümü, yüzyıllık repertuarlar içinden ve değişik makamlarda olan seçkin Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşuyor. Konserin ikinci bölümünde ise Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı formlarda söylenen türküler yer alıyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın yaptığı konserde solistler; Eda Karaytuğ, Uğur Çınar, Ayşe Engin, Yüksel Dilibal, Serhan Çekem, Nuran Duygulu, Menşule Palalı ve Duygu Koçak sahne alacak.Dillerden Gönüllere Şarkılar Türküler-İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu; 15 Nisan 2025 saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM HAYATI HİKÂYE OLAN ADAM SAİT FAİK Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı, Özgür Özgülgün, kaleme aldığı ve oynadığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” isimli tiyatro oyununda, büyük usta Sait Faik’in öykülerindeki kahramanların peşine düşüyor. Senan Kara'nın yönetmenliğinde, Sait Faik'in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul'u anlattığı öyküler, tiyatronun büyüsüyle birleşiyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye kahramanlarının izini sürdüğü oyunda Özgülgün, Sait Faik'in öykülerindeki evrensel insanlık hallerini sahneye taşıyor. Dekor tasarımından müziğe, ışık tasarımından görsel tasarıma kadar her detayı özenle hazırlanan bu oyun, seyirciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculukta öykü kahramanlarının rüzgarına teslim olmaya davet ediyor.Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik; 15 Nisan 2025 saat 20.30 (Gala), 16 ve 17 Nisan 2025 saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da.

REKLAM ROMEO VE JULIET William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri; klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip. Birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinen Romeo ve Juliet’in trajik hikȃyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşınıyor. Klasik bale sanatında hikȃye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen ve dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, aşk, tutku, nefret ve fedakȃrlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle Atatürk Kültür "Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor.Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 16 Nisan 2025 tarihlerinde saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM FATİH ÇITLAK’IN ANLATIMIYLA ÂSİTÂNE MEŞKLERİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ile meşk geleneği izleyicilerin istifadesine sunuluyor. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı Asitane Meşkleri konserinde postnişin ise M. Fatih Çıtlak.Tarih boyunca saraylarda, görkemli konaklarda, camilerde ve tekkelerde uygulanmış ve mekâna, üsluba göre farklı tarzları beraberinde getiren Türk musikisinde meşk usulü, 16 Nisan akşamında sanatseverleri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkaracak.Fatih Çıtlak’ın Anlatımıyla Âsitâne Meşkleri-İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu;16 Nisan 2025 saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. CARMEN İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Georges Bizet'in müziğiyle tüm sınırları aşan “Carmen” Operası, özgürlüğün ve tutkunun hikâyesini çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Sevmenin de sevilebilmenin de cesaret gerektirdiğini en trajik haliyle anlatan Carmen, izleyiciyi 19. yüzyıl İspanya’sına götürerek, bir aşkın nasıl tutku ile başlayıp bağımlılığa ve trajediye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Güçlü olduğu kadar başına buyruk, baştan çıkarıcı olduğu kadar özgürlüğüne düşkün Carmen’in hikâyesi, Don José’nin gözünde bir tutku fırtınasına dönüşerek onu geri dönülmez bir sona sürüklüyor. Carmen-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 17 Nisan 2025 saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 18 Nisan tarihinde, Lukasz Borowicz’in şefliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Solist Kian Soltani’nin viyolonseli eşliğinde gerçekleşecek konserde, Tchaikovsky’nin Rokoko Varyasyonları Op.33, Nocturne Op.19 ve Beethoven’ın Senfoni No:3 Mi Bemol Major Op. 55 “Eroica” gibi eserleri seslendirilecek.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 18 Nisan saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. FERDİ TAYFUR ANISINA “HATIRAN YETER” Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserle anılacak. Solistler Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı’nın sahne alacağı konserde müzikseverler Ferdi Tayfur’un şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşayacak.Ferdi Tayfur Anısına “Hatıran Yeter”; 20 Nisan 2025 saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ÖLÜMÜNÜN 350. YILDÖNÜMÜNDE ALİ UFKİ’YE SAYGI Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 350’nci ölüm yıldönümünde Türk müzik tarihinin önemli simalarından Ali Ufki’nin (Albert Bobovski) hatırasına bir saygı duruşunda bulunuyor. Ali Ufkî’nin notaya aldığı eserleri seslendiren Bezmârâ topluluğundan bir grup sanatçıyla oluşturulan konserin sololar bölümünde; yaklaşık 400 yıl öncesinin çalgılarıyla seslendirilecek olan eserler, sözlü bir geleneğe dayanan Türk müziği aktarım sistemi içinde yazılı aktarımın öncülerinden ve bu yönüyle aykırı bir profil özelliği gösteren Ali Ufkî’nin yaşadığı dönemin müziğine bir seyir imkânı sağlayacak. Ali Ufkî’nin yaşadığı çağın yakın dönemlerinden eserlerle tamamlanan repertuvarla müzikseverlerin huzuruna çıkacak olan konseri Mehmet Güntekin yönetecek.Ölümünün 350. Yıldönümünde Ali Ufki’ye Saygı; 20 Nisan 2025 saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

REKLAM BALE DÜNYASI İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan çocuklara yönelik interaktif oyun “Bale Dünyası”nda, balenin doğuşundan günümüze kadar gelişimi sahneye aktarılıyor. Sanat, müzik, dans ve balenin büyülü dünyası interaktif olarak tanıtılıyor. Geleceğin bilinçli sanatseverlerini yetiştirmek amacıyla çocuklar ile bir araya gelecek tanıtıcı eser; XIV. Louis döneminin canlanmasıyla başlıyor. Fındıkkıran (Drosselmayer, Colombine), Uyuyan Güzel (Çizmeli Kedi ve Beyaz Kedi), İDOB Çocuk Balesi’nden küçük balerinlerin dans edeceği Kuğu Gölü eserinden (4 Küçük Kuğu), Le Corsaire Pas De Deux, Giselle (6 Arkadaş), Kuğunun Ölümü, Uyuyan Güzel (Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt), Don Kişot Pas De Deux ve Karagöz- Hacivat gibi balenin en klasik ve bilinen eserlerinden bölümler bu interaktif oyunda yer alıyor.Bale Dünyası-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 20 Nisan 2025 saat 16.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda.

PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de.