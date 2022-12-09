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Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! -Fenerbahçe haberleri

Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin formda oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Ferdi, form durumu, pozisyon değişikliği, transfer ve milli takım hakkında konuştu

Giriş: 09.12.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe forması giyen ve transferle ismi sık sık geçen Ferdi Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

  • Geldiği yıldan itibaren performansını ve forma mücadelesini değerlendiren Ferdi, ''Geldiğim ilk yıl benim için zordu. Benim için yeni bir ülke, adaptasyon süreci. Farklı bir lige gelmiştim. Çok fazla süre alamadım. Benim için zorlu bir süreçti. Ama ben kendime inanmayı sürdürdüm ve çok sıkı çalıştım ve mutluyum ki iyi bir şekilde ilerledi. Çalışmalarımı sürekli sürdürüyorum. Kötü zamanlarım da oldu ama şöyle bir söz vardır; "Her yağmurdan sonra güneş açar" ifadelerini kullandı. 

  • Oyundaki hırsına da değinen genç futbolcu, "Oynadığım tüm oyunlarda kazanmak isteyen birisiyim. Kazanamadığım zaman mutsuz hissediyorum. Bunu da sahada gösterebildiğimi düşünüyorum. Sanırım bu benim kişiliğim. Saha ve dışarı olarak bakınca aynı düşünce yapısında olduğumu söyleyebilirim." dedi.

  • Yıllar içindeki fiziksel değişimi ve son iki sezondur oynadığı yeni pozisyon hakkında da konuşan milli futbolcu, "Bana göre bu işin anahtar noktalarından biri fiziksel olarak güçlü olabilmek. Daha az süre aldığınız zaman fiziksel anlamda istediğiniz seviyeye çıkamayabiliyorsunuz. Oynadığınız zaman zaten güçleniyorsunuz. Bunun yanı sıra fiziksel olarak fitness da yaptığınız antrenmanlar sizin gücünüzü katlayacak unsurlar. Maç oynamak, 90 dakika sahada kalmak, sizi güçlü kılan etmenlerden birisi. Her hafta bir maç oynamak, bazen haftada 3 maç oynayabilmek, bunlar genç oyuncuların fiziksel gelişimi için önemli olan unsurlar. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek güzel bir şey. Benim için promblem teşkil etmiyor. Teknik adamlar için de çok önemli. Her şeyden önce sahada olmak çok daha önemli. Bazı maçlarda sağda, bazı maçlarda sola geçiyorum. Nerede ihtiyaç olursa orada oynamaya çalışıyorum. Umarım böyle devam ederim."

  • TRANSFER HABERLERİ HAKKINDA

    Hakkında sürekli çıkan transfer haberleri için "Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu için bunları söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

  • A MİLLİ TAKIM

    A Milli Takım'ı seçmesi hakkında ise "Türkiye A Milli Takımı'nda oynadığım için gururlu hissediyorum. İlk maçımı oynarken gururluydum. Benim için işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. O süreçten dolayı da mutluyum. Umarım, daha çok maç oynayarak A Milli Takım'a katkıda bulunabilirim." dedi.

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