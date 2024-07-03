Ferdi Kadıoğlu 12.2 km koştu, turnuva rekorunu kırdı!
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırdı.
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında da futboluyla alkış aldı.
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24 yaşındaki futbolcu, Avusturya maçında 12.200 metre (12.2 km) koşarak turnuva rekorunu kırdı.
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Ferdi, Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu oldu.
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Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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