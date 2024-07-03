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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ferdi Kadıoğlu 12.2 km koştu, turnuva rekorunu kırdı! - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu 12.2 km koştu, turnuva rekorunu kırdı!

        A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:24
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          A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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          Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında da futboluyla alkış aldı.

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          24 yaşındaki futbolcu, Avusturya maçında 12.200 metre (12.2 km) koşarak turnuva rekorunu kırdı.

        • 4

          Ferdi, Opta verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu oldu.

        • 5

          Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 6
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