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        Haberler Gündem Fenomen sokakta öldürüldü! - Güncel haberler

        Fenomen sokakta öldürüldü!

        Olay, Aydın'da meydana geldi. Aydın'da bir kadın sokak ortasında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Korkunç cinayetin gizemi henüz çözülebilmiş değil. Katledilen kadının 4 çocuk annesi fenomen olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:10
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        Fenomen sokakta öldürüldü!
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        Olay, Aydın'da meydana geldi.

        Aydın'da bir kadın sokak ortasında vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Korkunç cinayetin gizemi henüz çözülebilmiş değil.

        Katledilen kadının 4 çocuk annesi fenomen olduğu ortaya çıktı.

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        #HABER
        #Aydın
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