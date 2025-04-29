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        Haberler Gündem Fenomen Mükremin Gezgin'e ev hapsi

        Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fenomen Mükremin Gezgin, gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:29
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        Fenomen Mükremin Gezgin'e ev hapsi
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        Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

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