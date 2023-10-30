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        Haberler Gündem Fenomen Mahir mağdurları, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmayı sürdürüyor

        Fenomen Mahir mağdurları, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmayı sürdürüyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Fenomen Mahir Düz'ün mağdurları için vazgeçilmez bir program oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:05
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        Fenomen Mahir mağdurları sıraya girdi
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        Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınlanan programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sosyal medya fenomeni Mahir Düz’ün mağdur ettiği kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "MAHİR'E İNANIP 7 BİN EURO GÖNDERDİM"

        Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınlanan programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sosyal medya fenomeni Mahir Düz’ün mağdur ettiği kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Cuma günü Londra’dan gelen ihbarla stüdyo adeta karışmış, Polonyalı müvekkilinin dolandırıldığını söyleyen avukatın iddialarıyla herkes şoke olmuştu. Polonyalı mağdur emekli kadın Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi için çektiği videoda; “Mahir’e inandım, 7 bin euro gönderdim” dedi. Avukatı İrem ise "Mahir’in bu işi tek başına yapmadığını, bunun bir çete işi olabileceğini" söyledi. Ayrıca müvekkiliyle 3 yıl boyunca; yani programa başvuran Esra Çömelek hayatındayken iletişimde olduğunu ve kendisini kandırmaya devam ettiğini açıkladı.

        SANATÇI EDASIYLA ÇEKTİĞİ SAHTE VİDEOLAR

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        Mahir’in hesaplarını ve adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen abisi Şakir’in de sosyal medyada paylaştığı video ekranlara geldi. Şakir o videoda “Görüntüler montajdır” diyerek ekibi suçlasa da Didem Arslan Yılmaz; Mahir’in kadınları etkilemek için farklı sesler kullanarak, sanatçı edasıyla çektiği sahte videoları yayınlayarak kendisine cevap verdi.

        FENOMEN MAHİR HAKKINDA İHBAR YAĞMURU

        Canlı yayına bağlanan bir başka isim; “Mahir 25 yaşındayken zengin yaşlı kadınlarla birlikte olarak onların parasını alıyordu, bana da gel bu işi yapalım dedi” iddiasında bulundu. Mahir hakkında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine ihbarlar yağmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mahir Düz
        #haberler
        #didem arslan yılmaz
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