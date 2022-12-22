İlk yazılı dil olarak kabul edilen, İbranice, Aramice ve Latin alfabesinin temelini oluşturan Fenike alfabesini geliştiren uygarlıklar kimlerdir? Fenike alfabesi özellikleri nelerdir? Devamında Fenike alfabesi bütün harfleri hakkında bilgi de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Fenike Alfabesi Nedir?

Fenike alfabesi, Fenikeliler tarafından Kıbrıs ve Suriye'de kullanılan bir yazı sistemidir. Fenikeler tarafından geliştirilen bu alfabe, MÖ. 1200'lerde ortaya çıkmıştır ve dünya tarihinde ilk yazılı dil olarak kabul edilir. Fenike alfabesinin özellikleri, harflerin ses değerlerine göre düzenlenmesi ve yalnızca 22 harften oluşmasıdır. Harflerin çoğunun ses değerlerini koruduğu, ancak bazılarının ses değerlerinin zaman içinde değiştiği Fenike alfabesi; İbranice, Aramice ve Latin alfabesinin temelini oluşturduğu kabul edilmektedir.

Fenike Alfabesini Hangi Uygarlık Kullanmıştır?

Fenike Alfabesi; Doğu Akdeniz ve Batı Afrika sahillerinde koloniler kurmuş olan ve deniz ticareti ile madencilik alanından büyük bir uygarlık olmayı başarmış olan Fenikeliler tarafından oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Fenikelerinin ticari işlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturdukları bu alfabe bugün birçok çağdaş alfabenin atası olarak kabul edilmektedir.

Fenike Alfabesini Geliştiren Uygarlıklar

Fenike alfabesinin geliştirilmesine katkı sunan ilk uygarlık Yunan uygarlığıdır. MÖ. 9. yüzyılda Yunanistan'da kullanılmaya başlanan Yunan alfabesi; Fenike alfabesinden esinlenerek geliştirilmiştir. Fenikelerin, Akdeniz bölgesinde yoğun bir ticari faaliyet içinde bulunmaları ve bu etki alanlarını Yunan coğrafyasına kadar genişletmiş olmaları bu esinlenmeyi mümkün kılmıştır.

Buna ilave olarak Fenike Alfabesi aynı zamanda İbranice, Aramice ve Latin alfabelerinin de temeli olarak kabul edilmektedir. Özellikle MÖ. 7. yüzyılda Roma İmparatorluğu bünyesinde ortaya çıkan Latin alfabesi de Fenike alfabesinden esinlenilerek geliştirmiş ve imparatorluğun sınırlarını geliştirmesiyle neredeyse tüm Avrupa’ya yayılma imkânı bulmuştur. Fenike alfabesinden hareketle oluşturulan Latin alfabesi günümüzde birçok batı dilinin alfabesi olarak kullanılmaktadır.

Fenike Alfabesinin Özellikleri

Fenikeler tarafından geliştirilen bu alfabe, MÖ 1200'lerde ortaya çıkmıştır ve dünya tarihinde ilk yazılı dil olarak kabul edilir. Fenike alfabesi Mezopotamya çivi yazısı ve Mısır hiyerogliflerinden hareketle oluşturulmuş bir alfabedir.

Fenike alfabesi 22 harften oluşmuştur ve bu harflerin tamamı sessiz harftir.

Harflerin çoğu ses değerlerini korur, ancak bazılarının ses değerleri zaman içinde değişmiştir.

Fenikelerden önce resimlerden meydana gelen yazı; Fenike alfabesi ile beraber fonetik bir kimliğe bürünmüş ve her ses için bir sembol kullanılarak kelimeler oluşturulmuştur.

Fenikelilerin kullanmış oldukları yazı metinlerinin çoğu ticari işlerde kullanılan metinlerden meydana gelmektedir.

İbrani alfabesi, Arap alfabesi, Yunan alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi; Fenike alfabesi temel alarak oluşturulmuş olan alfabelerdir.

Fenike alfabesinden esinlenilerek oluşturulan Latin alfabesi günümüzde birçok batı dilinin alfabesi olarak kullanılmaktadır.

Fenike alfabesi, yazılı dilin ilk örneklerinden biri olup, insanların yazılı iletişim kurabilmelerini sağlamıştır.

Günümüzde Fenike alfabesine ait arkeolojik kalıntılar Mısır ve Lübnan’ın tarihi bölgelerinde bulunmaktadır.

Bilinen anlamda ilk alfabe olduğu da iddia edilen Fenike alfabesi ile yazılmış olan en eski yazıt; İtalya’daki Toskana bölgesinde yer alan Marsilya Yazıtı olarak görünmektedir.

Fenike Alfabesinin Harfleri

Aşağıda vermiş olduğumuz görselde Fenike alfabesinde kullanılmış olan 22 sessiz harfi görebilirsiniz: