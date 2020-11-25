Futbol takımı teknik direktörü Erol Bulut, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, yüzücü Emre Sakçı, boksör Buse Naz Çakıroğlu ve basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun da yer aldığı isimler, bu anlamlı güne mesajlarıyla destek verdi.
Bu isimlerin birbirlerine yanıt olarak farklı bir bölümünü kullanarak paylaştıkları mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Tahammülümüz yok. Hiçbir kadının haksızlığa uğramasına, şiddetle karşı karşıya bırakılmasına, kalıplara sığdırılmaya çalışılmasına, onunla yaşamaya mecbur edilmesine, yaşama hakkının elinden alınmasına tahammülümüz yok. Yaşanabilir bir dünya, umut edilebilir yarınlar, inanılası bir gelecek için, her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyacımız var. 'Bugün, şimdi, hemen, yarın çok geç olmadan, kadınlara yönelik her tür şiddete hayır.' diyoruz. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesine dahi tahammül etmiyoruz. Bugünden geleceğe iz bırakmak, emanet aldığımız değerleri yarınlara taşımak, geleceğimizi eşitlikle resmetmek için, kadın haklarına, insan hayatına saygı duyan bireyler yetiştirmek için, sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz. Kadına şiddete tahammülümüz yok."
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 25, 2020
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