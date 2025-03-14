Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor... 34 yaşındaki golcü, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transfer oluyor.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Japon ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre; transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Cenk Tosun, toplamda 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.