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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Cenk Tosun Japonya yolunda! - Fenerbahçe Haberleri

        Cenk Tosun Japonya yolunda!

        Fenerbahçe, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile yollarını ayırıyor... Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transferi konusunda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:28
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        Cenk Tosun Japonya yolunda!
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        Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor... 34 yaşındaki golcü, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transfer oluyor.

        Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Japon ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre; transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Cenk Tosun, toplamda 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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