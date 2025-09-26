Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Alvarez'e büyük onur - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Alvarez'e büyük onur

        Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 02:03 Güncelleme: 26.09.2025 - 02:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçeli Alvarez'e büyük onur!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.

        27 yaşındaki futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.

        CONCACAF'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, bölge futboluna katkıları, turnuvalardaki performansları ve liderlik özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

        Ödül sürecinde kazanan isim, teknik heyet, medya temsilcileri, taraftarlar ve kaptanlardan oluşan bir oylama sistemiyle belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa