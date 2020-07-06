Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantının Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı aktarıldı.