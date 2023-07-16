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        Fenerbahçe yıllardır aradığı ismi buldu! Dusan Tadic'ten inanılmaz istatistik

        Kadrosuna yaptığı takviyelerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayarak bombayı patlattı. Yıllardır formasını giydiği Ajax'ta sayısız başarıya imza atan Sırp yıldız, kariyeri boyunca hem gol hem de asist sayısında inanılmaz bir istatistik yakaladı. Ajax ve Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki isim, sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir aradığı 'lider ruhlu' futbolcu imajını tam anlamıyla karşılıyor.

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 16.07.2023 - 12:07
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          Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir çalım atarak dünyaca ünlü futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

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          Özellkle hücum hattında son yılların en iddialı kadrosunu oluşturan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Ryan Kent, Umut Nayir, Diego Rossi, Joshua King, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'li kadrosuyla yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı veriyor.

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          Fenerbahçe'nin transferleri arasında pastanın üzerini süsleyen çilek ise Dusan Tadic oldu. Sırp kanat oyuncusu kariyeri boyunca skora verdiği katkıyla adeta istatistikleri altüst etti.

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          Ajax'la sözleşmesini feshettikten sonra gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirilen Sırp yıldız, Fenerbahçeli taraftarları son yıllarda en çok heyecanlandıran transferlerden biri oldu.

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          Tıpkı Alex gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giymese de oynadığı takımlarda golleri ve asistleriyle fark yaratan 34 yaşındaki yıldız, hücumda her şeyi yapabiliyor.

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          Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ajax'ta zaman zaman 'sahte 9' ve sağ kanatta da görev yapan Tadic, liderlik özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

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          Ajax ve Sırbistan Milli Takımı'nın yıllardır kaptanlığını yapan tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı 'lider ruhlu' futbolcu imajını tam anlamıyla karşılıyor.

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          İNANILMAZ İSTATİSTİK: 660 MAÇ, 202 GOL, 232 ASİST!

          Dusan Tadic, kariyeri boyunca genelde sol kanatta oynamasına rağmen gol ve asist sayılarında inanılmaz bir istatistik yakaladı.

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          4-3-3'ÜN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

          Son 5 sezonda Ajax formasıyla her sezon 10'un üzerinde gol ve asist sayısına ulaşan Tadic, çoğunlukla 4-3-3'ün solunda forma giydiği bu süreçte 241 resmi maçta 105 gol, 112 asistlik performans sergiledi.

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          Tadic kariyeri boyunca ise 660 maçta forma giyerken, 202 gol, 232 asistle toplam 434 gole doğrudan katkı sağladı.

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          Kariyerine ülkesi takımlarından Vojvodina´da başlayan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, sırasıyla Groningen, Twente, Southampton ve Ajax kulüplerinde forma giydi. Tadic, geride kalan sezonda Ajax formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol, 21 asist kaydetti.

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