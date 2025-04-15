Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, bireysel olarak çalışmalarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
FENERBAHÇE'YE OOSTERWOLDE MÜJDESİ
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde, bireysel çalışma gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.