Fenerbahçe, 2010-11 sezonuyla ilgili olarak bir açıklama yaparken Trabzonspor da sarı-lacivertlilere göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
""Tarihimizin en anlamlı zaferlerinden biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir kez daha tüm camiamıza armağan olsun!
2010-11 sezonunda "Her şeye rağmen!" diyerek futbol takımımızın eşsiz mücadelesi ve deplasmanda arka arkaya kazandığımız derbi galibiyetleriyle taçlandırdığımız; alnımızın akı, emeklerimizin en güzeliyle elde ettiğimiz şampiyonluğumuzun simgesi olan kupamız, asırlık çınar Fenerbahçemizin evinde, müzemizde yer almaya sonsuza kadar devam edecek.
Ülkemizin canına da kast eden alçak terör örgütü ve uzantılarının, 7'den 70'e milyonlarca Fenerbahçeli'nin oluşturduğu geçilmez duvara çarptıkları; Fenerbahçe camiasının hiç beklemedikleri, hayal dahi edemedikleri tepkisiyle karşılaştıkları o dönemi simgeleyen, tarihimiz boyunca elde ettiğimiz sayısız başarılar arasındaki en özel imzalardan biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluk kupamız, bu imzanın altında şan, şeref, alın teriyle harmanlanan destansı mücadelemizle her Fenerbahçeli için yıllar boyunca gıptayla karşılık bulacak.
Fenerbahçe camiasının dik duruşuyla aydınlattığı karanlıklar ve ortaya çıkardığı kirli amaçlar, bugün ve yarınlarda eminiz ki asırlarca, nesilden nesile anlatılacak!
Tarih, bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet, önce Fenerbahçe'yi, sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ve ilk UYANIŞ olan 2010-11 Şampiyonluğumuzu, altın harflerle yazacak!
Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!"
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
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