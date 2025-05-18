Fenerbahçe, üst üste 4. kez ikinci!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 32'de Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 81'e yükselten ve sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, üst üste 4. kez Süper Lig'i ikinci sırada bitirmiş olacak.

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Bu maç öncesi Kadıköy'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk yarışında geride kaldı. Ezeli rakibinin aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında galibiyet elde etmesiyle son 2 hafta kala şampiyonluk kesinleşti. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren yarışta Fenerbahçe, 99 puan alarak ligi ikinci tamamladı. Bu sezon takımın başına geçen Jose Mourinho yönetimindeki takım, bu sezon da aynı durumu yaşadı.

2020-2021 sezonunda 3 büyük takım da şampiyonluk yarışında olurken, sarı-lacivertliler sezonu 2 puan farkla üçüncü tamamladı. Fenerbahçe sonraki sezon Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitirdi. Fenerbahçe, bugün alınan sonuçlarla birlikte 2024-2025 sezonunu yeniden ikinci tamamlamış olacak. Mourinho'nun öğrencileri gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.