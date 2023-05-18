Süper Lig'in 34. haftasındaki dev buluşmada Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk umudunu korudu.
Maça hızlı başlayan Kanarya, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Luan Peres'in 58. dakikada kaydettiği şık golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
71'de sahneye çıkan Enner Valencia, sarı-lacivertlileri iyice rahatlattı. 80'de Trezeguet'nin penaltı golü maçın skorunu belirledi: 3-1.
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını da 71 yaparak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 5'e indirdi.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arda'nın Siopis'ten sıyrılarak derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28'inci dakikada Rossi'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
33'üncü dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma engeline takılarak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
38'inci dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rossi'nin düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
55'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
56'ncı dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57'nci dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.
58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta çizgide topa sahip olan Miha Zajc'ın rakiplerini geçerek pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luan Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda'nın pasında topla buluşan Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
78'inci dakikada kaleci İrfan Can'ın hatalı pasında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top İrfan Can'ın müdahalesiyle yandan dışarı gitti.
79'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinde Trezeguet'ye müdahalesi sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
80'inci dakikada topun başına geçen Trezeguet topu ağlara gönderdi: 3-1.
90+3'üncü dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda İrfan Can meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay
FENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arda, Arao (Dk.83 Crespo), Zajc (Dk.73 İsmail Yüksek), Rossi (Dk.90+5 Mert Hakan), Valencia (Dk.72 King), Batshuayi (Dk.83 Emre Mor)
TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan (Dk.62 Gbamin), Larsen, Siopis, Hamsik (Dk.62 Bardhi), Visca (Dk.73 Arif Boşluk), Abdülkadir (Dk.62 Maxi Gomez), Umut (Dk.62 Trezequet)
GOLLER: Dk.11 Batshuayi, Dk.58 Luan Peres, Dk.71 Valencia (Fenerbahçe) - Dk.80 Trezequet (pen.) (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)