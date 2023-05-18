İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Luan Peres'in 58. dakikada kaydettiği şık golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."