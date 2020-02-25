Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a destek

Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Derbide Galatasaray'a karşı evinde kaybederek 20 yıllık serinin sonuna gelen Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar başkandan yönetime, teknik direktörden futbolculara büyük tepki gösterdi. Bu tepkiler maç sonu stat çevresinden sosyal medyaya taşarken, hem 20 yıl aradan sonra derbinin kaybedilmesi hem de şampiyonluk yarışında iyice geriye düşülmesi sebebiyle adeta isyan ateşi yandı.

Tüm bu yaşananların yanı sıra özellikle camia dışından gelen eleştiri oklarının büyük ölçüde Başkan Ali Koç'a dönmesi ise Fenerbahçe taraftarının tepkisini toplamaya başladı. Sarı-Lacivertliler her ne kadar Ali Koç'a eleştiriler yöneltse de yine bu durumdan kurtulmak adına ve yine başkanlıkta inandığı yolda yürümesi konusunda desteklerini gösterdiler. İlk aşamada sosyal medyadan bu desteği "Seninleyiz Ali Koç" etiketiyle gösteren Fenerbahçe taraftarları bununla da yetinmedi. Dün akşam saatlerinde bir grup Fenerbahçe taraftarı stadın önüne giderek, yönetim kurulu ve başkanın giriş yaptığı pembe okul tarafındaki kapının karşısına "Seni satmayacağız" yazılı pankart astılar.

Özellikle camia dışından gelen eleştirilere karşı başkan Ali Koç'a taraftarın büyük bir kesmi desteğini tazelerken, maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Ali Koç'a tüm bu destek çalışmaları teselli oldu.